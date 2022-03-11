كلمات أغنية أحمد سعد الجديدة.. «النفسية» تحقق مليون مشاهدة في 48 ساعة

تصدرت كلمات أغنية أحمد سعد والتي تحمل اسم النفسية، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، فور طرحها خلال الساعات الماضية على موقع «يوتيوب»، واقتربت من تحقيق مليون مشاهدة في أقل من يومين، وهى من كلمات صلاح مندي، وألحان تامر كروان، توزيع طه الحكيم، ميكس وماستر هاني محروس.

أغنية النفسية من ألبوم وسع وسع

وتدور كلمات أغنية أحمد سعد والتي تحمل اسم النفسية، في إطار درامي، حيث ظهر الفنان خلال الفيديو كليب، وهو يرتدي ملابس بيضاء ويقف بمفرده.

كلمات أغنية «النفسية» للفنان أحمد سعد

وكلمات أغنية النفسية، وهى ثالث أغنية من ألبوم «وسع وسع»، بعد أغنيتي «عليكي عيون، و«بنادي عليك»، كما يلي:

النفسية مش اللي هي

الله يعيني على اللي فيا

أنا مش مصدق إن أنا عايش

ولسه في عمري بقية

أنا ضايع من نفسي وروحي

ومفيش حواليا إلا جروحي

وأدي ناس عمالة تدوس قلبي

وأدي ناس عمالة تدوس روحي

مخنوق من الدنيا وعمايلها

بتعذب وأتهان وأحايلها

وأتمرمغ بالحزن وساكت

تحلو بتجري توحلها

ايه دار بين أيامها وبيني

بتموت فيا قصاد عيني

بتقوي اللي ظلمني عليا

ولا سابت حد يقويني

مش زعلان من جرح وقسوة

ولا زعلان على ناس خدعوني

أنا زعلان على روحي الحلوة

وضحكتي دي اللي في لحظة سابوني

وبقيت حد لا لون ولا طعم

منحوت فوق على وشه الهم

كاره كل العيشة وناسها

بعد ماداق جبروت الظلم

من دلوقتي أنا هقفل بابي

وأرجع أعيد من تاني حسابي

وأقعد كده مع نفسي

وأفرق بين اللي ظلمني

وبين أحبابي

مخنوق من الدنيا وعمايلها

بتعذب واتهان وأحايلها

وأتمرمغ بالحزن وساكت

تحلو بتجري وتوحلها