ضبط 170 قطعة سلاح و217 قضية مخدرات وتنفيذ 62177 حكما قضائيا

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 170 قطعة سلاح نارى بحوزة 142 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(14) بندقية آلية.

(22) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات.

(126) فرد محلى.

(224) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(177) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (62177) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(275) حكم جناية.

(19498) حكم حبس جزئى.

(3074) حكم حبس مستأنف.

(29368) حكم غرامة.

(9962) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (4) تشكيلات عصابية ، ضمت (16) متهم ، إرتكبوا (21) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (217) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (238) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (206٫635 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (32٫320 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4٫976 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (290 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (755 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (545 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (820 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (585 جرام).

عدد (2428) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (29) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (19) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (249) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23572) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (48) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (11) منهم.

حملة أمنية بالقليوبية.. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض.

ضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (25) متهم "لعدد 6 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ (5150) حكم قضائى متنوع.

ضبط 13678 مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (13678) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2415) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(56) مخالفة السير بدون تراخيص.

(27) مخالفة موقف عشوائى.

(25) مخالفة شروط التراخيص.

ضبط 7296 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (7296) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7256) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (40) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (646) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (163) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (858) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.