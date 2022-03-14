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إزالة 22 حالة تعديات على أملاك الدولة في كفر الشيخ

كتب:

خيرالله فؤاد
07:27 م | الإثنين 14 مارس 2022
صورة لإزالة تعديات علي الرقعة الزراعية

صورة لإزالة تعديات علي الرقعة الزراعية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، في محافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة اليوم الاثنين، بالتنسيق مع قوات الشرطة، لإزالة 22 حالة تعديات على أملاك الدولة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، على مستوى الوحدات المحلية بنطاق مركز بيلا، التي بدأت 6 مارس الجاري، وتستمر حتى 26 من نفس الشهر.

حملات إزالة مكثفة

تأتي الحملات في إطار توجيهات القيادة السياسية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

تنفيذ 22 قرار إزالة تعديات

ومن جانبه ، قال اللواء جمال نور الدين إنه جرى خلال الحملة تنفيذ 22 قرار إزالة تعديات على مساحة 3031 متراً مربعاً، منها 14 قرار إزالة تعديات بالبناء، على أرض تابعة لولاية إدارة الري، بمساحة 1631 متراً مربعاً، و4 قرارات إزالة تعديات بالبناء على أرض تابعة لهيئة الطرق، بمساحة 1228 متراً، و4 تعديات بالبناء على أرض تابعة لهيئة الصرف، بمساحة 172 متراً، وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة وجهات الولاية.

تكثيف حملات الإزالة وإحالة المخالفات للنيابة

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه وجه بتنفيذ توجيهات محافظ كفر الشيخ، بتشديد وتكثيف الجهود المبذولة لإزالة جميع المباني المخالفة والمنشآت المقامة على أراضي الدولة والترع والمجاري المائية والري بنطاق مركز ومدينة بيلا، وإحالة المعتدين للنيابة العامة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.

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بقلم خيرالله فؤاد