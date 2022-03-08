إزالة 129 حالة تعدي بالبناء على 10 آلاف متر مباني و54 فدانا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال الموجه الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، التي أسفرت عن تنفيذ إزالة 112 حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة 10 آلاف و439 متر مباني، و17 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرضي الزراعية بمساحة 54 فدانا و11 قيراطا.

شن حملات يومية

أوضح «غراب»، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لـ إزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 19، موضحا أن الإزالات شملت مراكز: أولاد صقر، أبو حماد، مشتول السوق، فاقوس، كفر صقر، الزقازيق، ههيا، منيا القمح، بلبيس، الإبراهيمية، الحسينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.