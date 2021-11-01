إزالة 1782 تعديا على 163 ألف متر مباني و818 فدانا بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ المرحله الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 1782 حالة تعدٍ على مساحة 163 ألف و930 متر مباني و818 فدان و7 قيراط و 5 أسهم بنطاق المحافظة.

عدم التهاون في استرداد أملاك الدولة

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

إزالة 1461 حالة تعدٍ بالبناء المخالف

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أزالت 1461 حاله تعدٍ بالبناء المخالف بمساحة 163 ألف و930 متر مباني و321 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحه 818 فدانا و7 قيراط بمراكز المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

إزالة 90 حالة تعدٍ بالبناء المخالف

وفي وقت سابق أعلن المحافظ أن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أزالت 90 تعديا بالبناء المخالف على مساحة 16 ألف و449 مترا و19تعديا بالبناء المخالف على أرض زراعية بمساحه 26 فدانا و21 قيراطا.