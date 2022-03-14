كاميرات مراقبة ترصد نجاة مسن أوكراني من انفجار وسط العاصمة كييف «فيديو»

انتشر على منصّات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لرجل مسن ينجو بأعجوبة من تفجير في أوكرانيا، نشرته قناة العربية، عبر قناتها الرسمية على منصة «يوتيوب».

ويرصد مقطع وثقته كاميرا مراقبة رجلا مسنا أوكرانيا يتكئ على عصاه، وينجو من انفجار قذيفة سقطت بالقرب منه وسط العاصمة الأوكرانية كييف.

كان صندوق النقد الدولي، أعلن في تقرير نشر، اليوم الاثنين، أنّ من المتوقع أن ينكمش اقتصاد أوكرانيا بنسبة 10% في 2022 بسبب الهجوم الروسي، لكن التوقعات قد تتدهور بشكلٍ حاد إذا استمرت الحرب لفترة أطول.

الناتج الاقتصادي لأوكرانيا قد ينكمش بـ35%

وقال تقرير الخبراء، الذي أعد قبيل موافقة الصندوق على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار، إن الناتج الاقتصادي لأوكرانيا قد ينكمش بما يتراوح بين 25% إلى 35%، على أساس بيانات للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زمن الحرب من العراق ولبنان ودول أخرى في حرب.

وأضاف التقرير أنّ أوكرانيا لديها فجوة في التمويل الخارجي قدرها 4.8 مليار دولار، لكن حاجاتها التمويلية من المتوقع أن تتزايد وستحتاج إلى تمويل إضافي كبير بشروط ميسرة.

ارتفاع الدين العام لأوكرانيا

وذكر التقرير أنّ الدين العام للبلاد من المتوقع أن يقفز إلى 60%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 من حوالي 50% في 2021، مضيفًا أنّ معدل التضخم في أوكرانيا سيتسارع إلى 20% في 2022 مقابل 10% في 2021.