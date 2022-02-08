تخصيص مساحات من الأراضي بالأقصر وسوهاج لإقامة مدينتي إسنا وجرجا الجديدتين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، أبرزها الموافقة على استصدار قرار جمهوري بتخصيص مساحات أراضي لإنشاء مدينتي إسنا وجرجا الجديدة بمحافظتي الأقصر وسوهاج.

حضر الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء ناصر فوزي، رئيس مركز استخدامات أراضي الدولة، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، وشارك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وكذا تغيير استخدامات بعض الأراضي، إلى جانب موضوعات أخرى تتعلق بإعلان بعض المناطق مناطق إعادة تخطيط.

قرار جمهوري بتخصيص 7600 فدان لإنشاء مدينة إسنا الجديدة

أشار المتحدث الرسمي، إلى موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على طلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استصدار قرار جمهوري بتخصيص مساحة 7600 فدان لإنشاء مدينة إسنا الجديدة بمحافظة الأقصر، في الضفة الغربية لنهر النيل على طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي، وتبعد 100 كم عن مدينة الأقصر، وحوالي 120 كم من مدينة طيبة الجديدة، بهدف استيعاب 912 ألف نسمة، وتوفير نحو 137 ألف فرصة عمل.

كما وافق المجلس الأعلى، على طلب الهيئة استصدار قرار جمهوري بتخصيص مساحة 10296.84 فدان لإنشاء مدينة جرجا الجديدة بمحافظة سوهاج، شرق طريق (الجيزةـ أسوان)، وتبعد عن مدينة سوهاج الجديدة بنحو 20 كم، وعن مدينة أخميم الجديدة حوالي 35 كم، بهدف استيعاب 1.3 مليون نسمة، وتوفير نحو 192 ألف فرصة عمل.

توجهات الدولة لتنمية محافظات الصعيد

أوضح المتحدث الرسمي، باسم مجلس الوزراء أن إقامة مجتمعات عمرانية جديدة في الصعيد، تأتي في إطار توجهات الدولة لتنمية محافظات الصعيد من خلال عدد من البرامج والمشروعات القومية، لتكون أكثر جذباً للاستثمارات المتنوعة، وتوفير فرص عمل في مختلف المجالات التنموية، كما أنها تعمل على تحقيق التوازن العمراني بين مناطق المعمور الحالي بالوادي ومناطق التنمية المستقبلية بالظهير العمراني.

وشهد اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، الموافقة على عدة موضوعات، تتعلق بتغيير استخدامات الأراضي، بينها الموافقة على تغيير استخدام قطعة أرض لصالح إنشاء المحلج المطور بشونة الأشرفية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى الموافقة على تغيير استخدام قطعتي أرض من نشاط صناعي إلى تعليمي لخدمة المواطنين، الأولى بكورنيش النيل بكوتيسكا طرة، والثانية داخل الحيز العمراني بمدينة قليوب.

وجرى الموافقة على إتاحة عدد من الأراضي لتنفيذ عدد من الخدمات، مع إعادة عرض المخطط التفصيلي على المجلس الأعلى للتخطيط لاعتماده قبل التنفيذ.

إقامة مجتمع عمراني «كركر» لصالح محافظة أسوان

كما جرى الموافقة خلال الاجتماع، على طلب محافظة القاهرة إعلان المنطقة التي كان يشغلها سوق المطرية القديم بمنطقة المطرية، كمنطقة إعادة تخطيط، ضمن إطار خطة نقل السوق الحالي الكائن بجوار مستشفى المطرية لتجنيب الصرح الطبي التأثيرات السلبية الناتجة عن وجود السوق.

ووافق المجلس الأعلى على طلب محافظة أسوان تخصيص مساحة 3878.24 فدان لإقامة مجتمع عمراني (كركر) لصالح محافظة أسوان، على أن يتم عرض المخطط على المجلس الأعلى لاعتماده، ويبعد هذا المجتمع العمراني مسافة 30 كم جنوب مدينة أسوان على طريق (أسوان/ أبو سمبل) ويقع في منطقة وادي كركر غرب مطار أسوان بمسافة 8كم، حيث تم استعراض الوضع الراهن لمنطقة التنمية، ومدي تحقيق التجمع لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بهدف خلق مجتمع عمراني مستدام وصديق للبيئة.