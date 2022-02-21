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مصرع 5 في تصادم شاحنة وملاكي على طريق «إسنا الصحراوي» بالأقصر

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أبو الحسن عبدالستار
01:47 م | الإثنين 21 فبراير 2022
الحادث

الحادث

لقي 5 أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، إثر اصطدام شاحنة بسيارة ملاكي على طريق إسنا الصحراوي جنوب الأقصر، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى إسنا.

 

تلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، بلاغا بمصرع 5 أشخاص، في اصطدام شاحنة بسيارة ملاكي تحمل أرقام «3515 ص.س.ح»، على طريق إسنا الصحراوي الغربي.

وانتقلت خمس سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين أن المتوفين هم عبد الرحمن محمد علي، ووليد صلاح صبري، ووليد علي صديق، 19 سنة، وعبد الرحمن صديق محمود، وياسر عرفات رضى بسطاوي.

تم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى إسنا، لانتداب الطبيب الشرعي، ومن ثم استخراج تصريح بالدفن، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم أبو الحسن عبدالستار