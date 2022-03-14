«العدل جروب» تطرح الإعلان التشويقي الأول لمسلسل «أحلام سعيدة»

طرحت شركة «العدل جروب» الإعلان التشويقي الأول لمسلسل «أحلام سعيدة» والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2022، على قناة «أون»، والمسلسل ينتمي للدراما كوميدية من واقع حياة 4 سيدات مختلفات في الطباع، تحدث بينهم العديد من المواقف التي تعتمد علي كوميديا الموقف، وظهرت يسرا خلال الإعلان وهي نائمة ثم تستيقظ مفزوعة من نومها.

يسرا تروج لأحلام سعيدة

وروجت يسرا منذ أيام لمسلسل «أحلام سعيدة» حيث نشرت عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البوستر الرسمي للمسلسل وعلقت قائلة: «انتظروني أنا والنجمات غادة عادل، مي كساب وشيماء سيف، في مسلسل (أحلام سعيدة) في رمضان 2022».

مسلسل «أحلام سعيدة» من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نور محمود، نبيل نور الدين، هشام إسماعيل، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل

أخر أعمال يسرا

ونافست يسرا بالسباق الرمضاني 2021 من خلال مسلسل «حرب أهلية»، من بطولة باسل الخياط، وأروى جودة، وسارة التونسي، وسنتيا خليفة وتامر هجرس، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وحقق المسلسل وقت عرضة المسلسل نجاحًا كبيرًا وتصدرت العديد من مشاهد المسلسل التريند.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حيث يحكي عن الصراع على الميراث، وكيف يحاول الأشقاء التخلص من شقيقتهم غير الشقيقة.

أزمات يسرا الصحية

وأثناء تصوير مسلسل «أحلام سعيدة» أصيبت الفنانة يسرا بفيروس أوميكرون حيث ابتعدت عن التصوير فترة، وتم استكمال عدد من المشاهد من دونها إلى أن تعافت واستأنفت التصوير.