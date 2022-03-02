يسرا وغادة عادل ومي كساب في رمضان على قناة «ON» بـ«أحلام سعيدة»

نشر المخرج عمرو عرفة، بوستر مسلسل «أحلام سعيدة»، الذي ينافس به في ماراثون مسلسلات رمضان 2022، وذلك عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة تويتر، ومن المقرر عرضه على شاشة قنوات «ON».

وكتب «عرفة» تعليقًا على البوستر الذي نشره، مشوقًا الجمهور لأحداث المسلسل الجديد قائلًا: «أحلام سعيدة، كوميدي اجتماعي، نسائي جدًا، دعواتكم».

مسلسل اجتماعي كوميدي

مسلسل «أحلام سعيدة»، بطولة يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، شيماء سيف، عماد رشاد، نبيل نورالدين، ونور محمود، تأليف هالة خليل، والذي يعد التجربة الأولى لها في مجال الكتابة، إخراج عمرو عرفة، إنتاج العدل جروب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول 3 سيدات «فريدة وشيرين وليلى» تجاوزن منتصف العمر وتعانين من بعض الأزمات الطاحنة في حياتهن يجمعهن القدر ويقرب بينهنّ وفي إطار مشاكل كل واحدة منهنّ تتصاعد الأحداث.

الرباعي يسرا وغادة ومي وعرفة في لقاء للمرة الثانية

والتقت يسرا مع الفنانة غادة عادل ومي كساب، مع المخرج عمرو عرفة عام 2014 من خلال مسلسل سرايا عابدين، والذي جمع عدد من النجوم منهم نيللي كريم، ونور، وقصي خولي، صفاء الطوخي، تأليف هبة مشاري حمادة.

وكانت غادة عادل قد شاركت في دراما رمضان 2020 بـ مسلسل ليالينا 80، بطولة إياد نصار، وخالد الصاوي، وياسمين رئيس، وصابرين، محمد علي رزق، ونهى عابدين، سناء شافع، حسني شتا، هاجر الشرنوبي، منة عرفة، أحلام الجريتلي، صبري عبدالمنعم، وسارة التونسي، ومشاركة المطرب محمد رشاد، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح.