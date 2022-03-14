محافظ البحيرة: أطلقنا مشروعات وفرت 90 ألف فرصة عمل للشباب

كشف اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تفاصيل إطلاق معرض «صنع في مصر» في المحافظة، إذ ذكر أن كل المنتجات الموجودة في المعرض من إنتاج أبناء المحافظة، وجميعها منتجات صناعية مصرية خالصة، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن محافظة البحيرة تُعد من ضمن المحافظات الواعدة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن المحافظة تُنتج نحو ثُلث سلة الغذاء على مستوى الجمهورية.

إقراض الشباب 3 مليارات جنيه ضمن مشروع «مشروعك»

وأضاف «آمنة»، خلال تصريحات تليفزيونية لمراسل قناة «TeN»، من داخل معرض «صنع في مصر»، أنه يجرى إقراض الشباب 3 مليارات جنيه ضمن مشروع «مشروعك»، وبالتالي جرى تنفيذ 32 ألف مشروع، وفر 90 ألف فرصة عمل للشباب، مؤكدًا في الوقت ذاته، أنه جرى تشغيل عدد من المزارع المتوقفة عن العمل، وأن المرأة هي العنوان الأكبر بهذه المعركة، وهي سمة للمرأة البحراوية التي تعمل على دعم ومساندة أسرتها.

تنفيذ 30 مشروعًا شهريًا للاستثمار في مجال الزراعة والتعبئة والتغليف

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة أقامت العديد من المشروعات وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استطاع تنفيذ العديد من المشروعات مع شباب المحافظة، حيث يجرى تنفيذ 25- 30 مشروعا شهريًا للاستثمار في مجال الزراعة والتعبئة والتغليف، ويجرى التصدير لدول أوروبا وجميع دول الخليج من البحيرة، مشددا في الوقت ذاته على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية خلال معرض «صنع في مصر»، للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».