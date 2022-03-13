محافظ البحيرة: 52 عارضا يشاركون بمعرض صنع في مصر

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن افتتاح معرض صُنع في مصر في المحافظة بمناسبة عيد الأم بمشاركة 52 عارضا و4 رعاة يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير السلع للمواطن بأسعار ميسرة وتكون منتجات محلية، لافتا إلى أن أبناء البحيرة يتواجدون من خلال مشروعاتهم المتواضعة ويشارك السيدات والشباب في المعرض الذي تشرف عليه نائب المحافظ.

المحافظة الأولى على مصر في الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني

وأضاف «آمنة»، خلال استضافته في برنامج «الحياة» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، ويقدمه محمد مصطفى شردي، أن المحافظة هي الأولى في الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني وتنتج نحو ثلث السلة الغذائية لمصر، وتنتج نحو 70% من الخضروات المباع في جمهورية مصر العربية، كما أنها أنشأت 32 ألف مشروع صغير بـ 3 مليارات جنيه ووفرت 90 ألف فرصة عمل.

شباب واعد وسيدات مكافحة وقروض ميسرة تقدمها الدولة

وأوضح محافظ البحيرة، أن شباب المحافظة واعد والسيدات تساند زوجها في الحقل والمشروعات، مؤكدا أن أغلب العارضين سيدات بالتنسيق مع جهاز رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى تقديم قروض للأم ميسرة في صورة بط وبتلو ويتم تسديد القرض فيما بعض وهذا القرض لا تحقق الدولة فيه ربحا، داعيا كل الشباب لزيادة العمل والتقدم لتنفيذ مشاريع داخل المحافظة التي تضم مشروعات متعددة ولا تبخل على أبنائها.