ضبط 3 أشخاص لسرقة خطوط البترول بحلوان وآخر استولى على أموال صيدلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من الأمن الإدارى بإحدى شركات البترول بالعثور على محبس "كبسولة" لسرقة المواد البترولية بالخط التابع للشركة الممتد بكورنيش النيل بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص عثر على محبس "كبسولة" داخل ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها 200 متر بداخلها منشأة مقسمة لعدة ورش وتوصيلها بماسورة حديدية بطول 10 أمتار تمتد حتى خط المواد البترولية المار بجوار قطعة الأرض محل الضبط "تابع للهيئة العامة للبترول" بقصد إستخدامها فى سرقة المواد البترولية .

بإجراءالتحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص (نقاش - مالكى قطعة الأرض المشار إليها - مستأجر الورشة محل البلاغ) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقر الأول والثانى بإستغلال الورشة محل البلاغ فى تركيب محبس "كبسولة" بداخلها وتوصيله بماسورة تمتد لخط أنابيب البترول المشار إليه بقصد سرقة المواد البترولية للتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط 3 متهمين بسرقة شخص بأسلوب المغافلة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محطة وقود سيارات) بسابقة تعرفه على (أحد الأشخاص) عن طريق موقع التسوق الإلكترونى ، أدعى بأنه سمسار عقارات وقيامه بعرض شقة سكنية للبيع مقابل مبلغ مالى 820 ألف جنيه ، وإتفق معه على التقابل على إحدى الكافيهات الكائنة بدائرة القسم لمعاينة الشقة ، وحضر وبصحبته شقيقته وتقابلا مع المذكور وبصحبته آخران إلا أنه لم يتمكن من شراء الشقة بدعوى عدم حضور مالكها وحال إنصرافه وإستقلاله السيارة ملكه إكتشف سرقة مبلغ مالى (560 ألف جنيه) من داخلها .

من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إختبائهم بمنطقة أرض اللواء بمديرية أمن الجيزة وبحوزتهم (2) هاتف محمول .

بمواجهتهم بالتحريات وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "المغافلة" حيث إدعى أحدهم أنه سمسار عقارات وإثناء تواجده مع المبلغ تمكن المتهمان الأخران من الإستيلاء على المبلغ المالى من داخل السيارة بإسلوب "المغافلة" وقيامهم بشراء الهاتفان المحمولان المضبوطين بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة وتحويل باقى المبلغ المالى المستولى عليه لأهليتهم ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بسرقته .

ضبط شخص لقيامه بسرقة أموال من صيدلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (صاحب صيدلية كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه سرقـة مبلغ مالى من داخل مكتب خاص بالصيدلية ملكه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل سابق بذات الصيدلية ، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية بالصيدلية وإحتفاظه بنسخة من المفاتيح الخاصة بالصيدلية تحصل عليها إبان عمله بها عقب مغافلة مالكها إختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك قام بالتوجه للصيدلية محل البلاغ وتمكن من الدخول وكسر درج المكتب والإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه ولاذ بالفرار ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.