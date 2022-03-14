تحرير 333 محضراً للمخالفين في حملات تموينية بكفر الشيخ

أسفرت الحملات المكبرة التي نفذتها الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات التموين والطب البيطري والصحة، على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية في مراكز المحافظة، عن تحرير333 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، وغلق عدد 2 مقهى، لضبط «شيش»، وتصرف مخبز في 500 كيلوجرام من الدقيق المدعم.

ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر

وجرى خلال الحملات، التي تم تنفيذها اليوم الاثنين، عن تحرير 333 محضراً، من بينها 50 مخالفة نقص وزن، و17 محضر عدم مطابقة المواصفات، و96 مخالفة أخرى، بالإضافة إلى ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر المعتمدة، ولحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم ضبط تصرف في 500 كيلو دقيق مدعم، وضبط بعض «الشيش» في عدد من المقاهي.

استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار

وأعلنت مديرية التموين، برئاسة عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات، بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار، وذلك قبل قدوم شهر رمضان الكريم.

إعدام 27 كيلوجرام لحوم مفرومة وكبده مجمدة

ونفذت الوحدة المحلية بمركز الحامول حملة تموينية على المخابز، لمراقبة إنتاج الخبز بنطاق المركز، طبقاً للوزن والمواصفات، أسفرت عن تحرير 11 محضراً متنوعاً، بينها 4 محاضر نقص وزن، و3 محاضر مخالفة الاشتراطات الصحية، و4 محاضر عدم وجود شهادة صحية، تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة، كما جرى سحب عينة لتحليلها بالعمل الإقليمي بكفر الشيخ، وإعدام 27 كيلوجرام لحوم مفرومة وكبده مجمدة، لظهور تغيير في الخواص واللون.

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين.