«الهجرة» تكشف أماكن تلقي أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا

قالت السفير نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن القيادة السياسية، كلفت الحكومة بالحفاظ على حماية المستقبل الدراسي للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، إذ خصصت منصة إلكترونية لتوفير بيانات عن الطلاب والتخصصات الذين يدرسون فيها، والسنة الدراسية، وتم تسجيل أكثر من ألفين طالب عائدين من أوكرانيا.

وأوضحت أن نسبة ضئيلة من الطلاب، قررت الاستمرار للدراسة في أوكرانيا، لأنهم اقتربوا من الحصول على شهادات التخرج.

تواصل مستمر مع الطلاب قبل العودة إلى مصر

وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الإثنين، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه منذ اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وهي على تواصل إلكتروني دائم مع الطلاب عبر تطبيق «زوم» وتستمع لطلباتهم وتسمع الصواريخ، أثناء الحديث معهم، ورفعت مطالب الطلاب لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

تفاصيل الطلاب العائدين من أوكرانيا

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن أكثر من 800 طالب لديهم قيد يثبت السنة الدراسية التي فيها الطالب، ولكن نحو 1000 طالب ليس لديه قيد بالجامعات، موضحة أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بإحالة الطلاب العائدين للجامعات الخاصة، والأهلية، وتتلقى وزارة الهجرة الأوراق من الطلاب في شارع عربي في المهندسين من أجل تقديمها للجامعات، مؤكدة حضور 200 طالب لتقديم أوراقهم.

التواصل مع السفارة المصرية في أوكرانيا

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك ضوابط بحسب وزارة التعليم العالي، حيث يمكن للطالب إحضار ورق قيد بالجامعات خلال ثلاثة أشهر بالتنسيق مع سفارة مصر في أوكرانيا من أجل الحفاظ على مستقبل الطلاب.