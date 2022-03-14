أوكرانيا: روسيا ترتكب جرائم حرب في بلادنا

قال مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة، إنه لا يوجد مرتزقة أجانب يقاتلون مع قواتنا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف خلال كلمة له في الأمم المتحدة أمام جلسة مجلس الأمن، أن روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا.

فيما قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن روسيا لم تدفع بتعزيزات إضافية نحو أوكرانيا، منوها بأن روسيا استخدمت 90% من قدراتها التي حشدتها.

وأضاف أن روسيا أطلقت أكثر من 900 صاروخ على أوكرانيا، مشيرا إلى أن القوات الروسية تحاصر مدينة ماريوبول.

روسيا أطلقت أكثر من 900 صاروخ على أوكرانيا

ونوه المسؤول فى البنتاجون، بأن مدينة خاركيف تتعرض لقصف صاروخي عنيف، والقوات الروسية على بعد 20 كم من كييف، من جهة الشمال الشرقي قائلا إنها «متوقفة ولا تتقدم نحو كييف»

ولفت المسؤول فى البنتاجون، إلى أن القوات الروسية تواجه مقاومة شرسة بمحيط تشيرنييف.