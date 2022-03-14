«أحفاد البنائين» معرض أثري بمتحف آثار سوهاج القومي

افتتح اليوم الدكتور أحمد حميدة رئيس الإدارة المركزية للمتاحف الإقليمية بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، معرضا أثريا مؤقتا تحت عنوان أحفاد البنائين، بمتحف آثار سوهاج القومي، بالتعاون مع البعثة الأثرية الألمانية العاملة في منطقة آثار أتربيس بالشيخ حمد.

وقال الدكتور أحمد حميدة، إن المعرض يستمر حتى منتصف يونيو المقبل؛ ليعرض مجموعة من المواد والأدوات المستخدمة في عمليات التشييد والبناء مثل آلات القطع والثقل والتسوية، ومجموعة من المطارق والفؤوس والأدوات النحاسية.

رفع ونقل القطع الأثرية للبدء في ترميمها

كما يضم المعرض، عددا من الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها خلال مراحل رفع ونقل القطع الأثرية للبدء في ترميمها، وكذلك صور لبعض المناطق الأثرية التي تمت بها أعمال التطوير تحت إشراف قطاع المشروعات.

حلقة نقاشية بعنوان «المعماريون في مصر القديمة»

ومن جانبه، أوضح علاء عبد الحليم مدير عام المتحف، أنه على هامش افتتاح المعرض، نظّم المتحف حلقة نقاشية بعنوان المعماريون في مصر القديمة، عن مراحل الأعمال التي تمت في معبد سيتي في أبيدوس، وكذلك أعمال البعثه الأثرية المصرية الألمانية المشتركة العاملة بمنطقة آثار أتريبس بالشيخ حمد.