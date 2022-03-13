الثقافة: الأوبرا وصلت صعيد مصر بـ3 فعاليات في المناطق الأثرية

قال محمد منير، المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة، إنّ الفن والثقافة هما قوة مصر الناعمة، القوية والمؤثرة على أرض الواقع، كما أنّهما يمثلان جزءًا من تكوين الشخصية المصرية.

منير: أهالي سوهاج الأبطال الحقيقيين بمهرجان أبيدوس

وأضاف منير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «ندعم العدالة الثقافية، لم نعد ننظم الفعاليات المختلفة مثل حفلات دار الأوبرا في القاهرة فقط، نظمنا فعاليات في قرى سوهاج والأقصر وسوهاج، وأهلنا في سوهاج هم الأبطال الحقيقيين في مهرجان أبيدوس».

وتابع: «فعالياتنا واستراتيجياتنا ننفذها طبقا لعوامل كثيرة، أهمها الدراسات على أرض الواقع، مثل مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء، الذي نظمنا أولى دوراته واختتمت أمس، وسننظم معرض الحرف التراثية في إخميم، وهي من أهم القرى السوهاجية التي تقدم الحرف التراثية».

ورش ابدأ حلمك

وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة: «سننظم في الصعيد ورش بعنوان ابدأ حلمك لتدريب الممثل الشامل على التمثيل والإخراج وغيره»، مشددًا على أنّ اختيار الفنانين والمغنيين والأنشطة التي تقدمها الوزارة تمثل معركة الوعي، على غرار مشاركة علي الحجار ومدحت صالح وهشام عباس في مهرجان أبيدوس.

وأوضح أنّ محافظة سوهاج أصبحت تشهد الكثير من المشروعات القومية، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ما يعكس نهضة كبيرة تحدث على أرض الواقع في مصر، لافتا إلى أنّ الوزارة ستنظم فعالية ثقافية في تل بسطة بمحافظة الشرقية بعد شهر رمضان مباشرة، في إطار سعي الدولة نحو إلقاء الضوء على المناطق التاريخية.