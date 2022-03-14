رنا سماحة تروج لكليبها الجديد «أنا المستحيل».. فيديو

كشفت المطربة رنا سماحة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عن الفيديو الدعائي لكليبها الجديد «أنا المستحيل»، وهو من ‏كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع أسامة سامي، وإخراج سامي بساط.

انا المستحيل



كلمات احمد حسن راؤول @AhmedHassanRauL

الحان سامر ابو طالب @SamerAbooTaleb

توزيع اسامه سامي

Mix&mastering ماهر صلاح

اخراج : سامي بساطhttps://t.co/FDzqBrOxYn pic.twitter.com/xbZsguPP3w — Rana Samaha (@Rana__Samaha) March 14, 2022

رنا سماحة تستقبل مولودها الأول

ويعتبر «أنا المستحيل»، أول كليب تصوره رنا بعد وضعها لمولودها الأول مالك، وأعلنت ذلك في ديسمبر الماضي.

وكتب رنا، عبر إنستجرام: «الحمد لله الذي تَفَضَّل عَلَيّا بغير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله بمولودى الأول مَالِك سامر أبو طالب، أسأل الله أن يجعله قرة عين لي ولوالده، ويجعله من الصالحين ويرزقنا بِرُّه وبارك لنا فيه واحفظه من كل شر وحسد، اللهم اجعله سندا وعونا لي ولوالده آمين يا رب العالمين».

ومنذ هذا التوقيت، حرصت رنا على التفرغ لطفلها وتأجيل جميع ارتباطاتها الفنية.

رنا سماحة تحصل على الإقامة الذهبية

وفي يناير الماضي، أعلنت رنا سماحة عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، قائلة: «تشرفت بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كامل شكري وامتناني للإمارات الشقيقة حكومة وشعبا ولوزارة الثقافة الإماراتية لاعتمادي كمطربة من فئة المبدعين».