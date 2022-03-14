رنا سماحة تروج لكليبها الجديد «أنا المستحيل».. فيديو
كتب:
ياسمين محمود
09:18 م | الإثنين 14 مارس 2022
رنا سماحة
كشفت المطربة رنا سماحة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عن الفيديو الدعائي لكليبها الجديد «أنا المستحيل»، وهو من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع أسامة سامي، وإخراج سامي بساط.
انا المستحيل— Rana Samaha (@Rana__Samaha) March 14, 2022
كلمات احمد حسن راؤول @AhmedHassanRauL
الحان سامر ابو طالب @SamerAbooTaleb
توزيع اسامه سامي
Mix&mastering ماهر صلاح
اخراج : سامي بساطhttps://t.co/FDzqBrOxYn pic.twitter.com/xbZsguPP3w
رنا سماحة تستقبل مولودها الأول
ويعتبر «أنا المستحيل»، أول كليب تصوره رنا بعد وضعها لمولودها الأول مالك، وأعلنت ذلك في ديسمبر الماضي.
وكتب رنا، عبر إنستجرام: «الحمد لله الذي تَفَضَّل عَلَيّا بغير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله بمولودى الأول مَالِك سامر أبو طالب، أسأل الله أن يجعله قرة عين لي ولوالده، ويجعله من الصالحين ويرزقنا بِرُّه وبارك لنا فيه واحفظه من كل شر وحسد، اللهم اجعله سندا وعونا لي ولوالده آمين يا رب العالمين».
ومنذ هذا التوقيت، حرصت رنا على التفرغ لطفلها وتأجيل جميع ارتباطاتها الفنية.
رنا سماحة تحصل على الإقامة الذهبية
وفي يناير الماضي، أعلنت رنا سماحة عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، قائلة: «تشرفت بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كامل شكري وامتناني للإمارات الشقيقة حكومة وشعبا ولوزارة الثقافة الإماراتية لاعتمادي كمطربة من فئة المبدعين».