رنا سماحة تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات: «مطربة من فئة المبدعين»

أعلنت المطربة رنا سماحة، عبر حسابها على «إنستجرام»، حصولها على الإقامة الذهبية من الإمارات.

ونشرت رنا فيديو لها وعلقت: «تشرفت بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كامل شكري وامتناني للإمارات الشقيقة حكومة وشعباً ولوزارة الثقافة الإماراتية لاعتمادي كمطربة من فئة المبدعين».

رنا سماحة تضع مولودها الاول

ووضعت المطربة رنا سماحة، الشهر الماضي، مولودها الأول «مالك»، ونشرت عبر حسابها على «فيس بوك» صوره لغرفة المولود وعلقت: «الحمدلله الذي تَفَضَّل عَلَيّا بغير حول مني ولا قوة، الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله بمولودي الأول (مَالِك سامر أبو طالب) أسأل الله أن يجعله قرة عين لي ولوالده، ويجعله من الصالحين ويرزقنا بِرُّه وبارك لنا فيه واحفظه من كل شر وحسد اللهم اجعله سندا وعونا لي ولوالده، آمين يارب العالمين».

رنا سماحة: «أيوه فيه ولادة من غير ألم»

كما حرصت علي توجية الشكر للأطباء المشرفين على ولادتها قائلة: «عايزة أشكر دكتور أحمد مرزوق والكرو بتاعه اللي بجد محسسونيش إني في ولادة، على قد ما حسيت غني في رحلة عظيمة آخرها جميل، وأيوه فيه ولادة من غير ألم، وعندنا دكاترة شباب صغيرين بس خبرتهم كبيييييرة أوي، ويشرفوا، عايزة أشكر على الديكوريشن الحلو ده، وأشكر تامر على الفيديو الحلو ده وطبعاً الفريد اللي كان قد المفاجأة، ودايماً جاهز، واستنوا حبيب مامي كاملة قريباً جداً».