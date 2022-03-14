مصر للطيران تشارك في القمة البيئية الأولى لـ«الطيران الإنساني»

شارك الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في فعاليات القمة البيئية الأولى للطيران الإنساني المقامة حاليا في مصر، الذي جرى تنظيمه من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP بمشاركة منظمة الطيران المدني الدولي ICAO.

مشاركة مصر للطيران في القمة

أكد الطيار عمرو أبوالعينين، أن مشاركة مصر للطيران في هذه القمة، تأتي في اطار اهتمام الناقل الوطني بهذا الملف، واتخاذ خطوات فعلية تساهم في تحقيق أهداف كل المنظمات الدولية المعنية بمجال تحسين البيئة والتنمية المستدامة، إذ شرفت مصر للطيران، كونها أول ناقل جوي في أفريقيا تسير رحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة.

وخلال فعاليات القمة، استعرض الطيار كريم جميل مدير ادارة التخفيف ومعادلة الانبعاثات للشركة القابضة لمصر للطيران، إنجازات واستراتيجية الشركة القابضة لمصر للطيران في مجال التنمية المستدامة.

ويهدف المؤتمر، إلى تحقيق الاستدامة البيئية فى صناعة الطيران والتحول نحو عمليات صديقة للبيئة.