جهود لإعادة 175 مواطنا من أوكرانيا.. انتقلوا إلى رومانيا وتًقلهم طائرة «مصر للطيران»

في إطار تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة المصرية للعمل على احتواء تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على المواطنين المصريين في أوكرانيا، جرى تسيير رحلة مصر للطيران إلى بوخارست اليوم، الأول من مارس الجاري، لإعادة المواطنين المصريين المتواجدين في رومانيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية، وأقلعت الطائرة قبل قليل من بوخارست باتجاهها إلى أرض الوطن، وعلى متنها 175 مواطنًا مصريًا.

طائرة مصرية تتجه إلى بوخارست

وكان السفير صلاح الدين عبدالصادق مُساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، توجَّه إلى بوخارست ظهر اليوم على متن تلك طائرة؛ وتولى مع السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في رومانيا، مُتابعة الإجراءات الخاصة بسفر المواطنين المصريين التي تضطلع بها السفارة، وإنهاء كافة الترتيبات الإجرائية والتنظيمية والطبية ذات الصلة، أو تلك الخاصة بالأوراق الثبوتية للمواطنين، فضلًا عن الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا المُستجد.

التنسيق من السلطات الرومانية الصديقة

يذكر أن سفارة مصر لدى بوخارست عملت بالتنسيق مع السلطات الرومانية الصديقة، على استقبال مواطنينا منذ عبورهم للحدود الأوكرانية، وتيسير استقبالهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، انتهاءً بتسفيرهم باتجاه أرض الوطن مساء اليوم.