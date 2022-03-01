مصر للطيران تدشن مركزا لصيانة الطائرات في غانا لخدمة الخطوط القطرية

في إطار توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية وتنفيذ استراتيجية وزارة الطيران المدني بتعزيز التعاون وتكثيف التواجد المصري داخل قارة إفريقيا، من خلال بناء شراكات استراتيجية جديدة مع الأشقاء الأفارقة، قال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة مصر دشنت مركزا جديدا لصيانة الطائرات بمطار «كوتوكا»، بالعاصمة الغانية «أكرا».

وأضاف أن المحطة دُشنت لتقديم خدمات الصيانة اليومية وذلك لخدمة طائرات مصر للطيران بالإضافة إلى طائرات الخطوط الجوية القطرية التي تشغل رحلاتها إلى مطار أكرا كخطوة أولى نحو استهداف العديد من العملاء الجدد .

وأوضح «أبوالعينين»، أن مصر للطيران تعمل حاليا على تنفيذ خطتها الطموحة نحو التوسع في أفريقيا بمختلف مجالات صناعة النقل الجوي سواء من خلال توسعة شبكة خطوط نقل الركاب أو حركة البضائع أو مجالات الصيانة والتدريب بما يليق بمكانة الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية أول شركة طيران في افريقيا والشرق الأوسط والسابعة على مستوى العالم .

وأكد المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن محطة الصيانة بمطار أكرا تخدم طائرات مصر للطيران وطائرات الخطوط القطرية في خطوة لتوسيع التعاون القائم مع الخطوط القطرية وتقديم الخدمات الفنية لعملاء الطرف الثالث، موضحاً أن الشركة تستهدف توسيع نطاق تواجدها بالشرق الأوسط وإفريقيا من خلال عدد من محطات الصيانة لتقديم الدعم الفني لعملاء الشركة على نطاق أوسع .

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تقدم خدماتها لطائرات الخطوط القطرية بمطار القاهرة والتي تنظم رحلاتها بعدد من الطائرات أبرزها أحدث طرازات الإيرباص A350 والتي أضافتها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية مؤخراً بعد تأهيل الكوادر البشرية الفنية على خدمة الطراز الجديد، بالإضافة إلى تقديم خدمات الصيانة اليومية لطائرات الخطوط القطرية بمطارات برج العرب وشرم الشيخ والأقصر.