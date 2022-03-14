أمريكا: سنعاقب أي دولة تحاول مساعدة روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها ستعاقب أي دولة تحاول مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن روسيا أصبحت عاجزة عن سداد ديونها الخارجية، منوهة بأنها أبلغت الصين أن واشنطن لن تصمت إذا قدمت مساعدات إلى روسيا.

وتابعت الخارجية الأمريكية، «نراقب عن كثب إمكانية تقديم الصين لمساعدات إلى روسيا».

أمريكا: نراقب عن كثب إمكانية تقديم الصين لمساعدات لروسيا

فيما أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي أبلغ الصين ضرورة التنسيق بشأن أوكرانيا.

وأعلن البنك الدولي، أن روسيا لديها دين خارجي ضخم ويجب أن تحدد طريقة للتعامل مع السداد.