العثور على جثمان طفل في الإسماعيلية.. به آثار تعذيب

عثر أهالي مدينة المستقبل في الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين علي جثة طفل دون الـ 10 سنوات ملقي بمدخل إحدى البنايات السكنية.

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد ابلاغ الأهالي بالعثور علي الطفل وبه عدد كبير من الإصابات الناتجة عن الإعتداء عليه.

انتقال رجال البحث الجنائي

ووجه اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية فريق بحث بمركز شرطة أبوصوير لفحص البلاغ وفحص جثمان الطفل ومحاولة التعرف عليه.

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة اسعاف الي مكان البلاغ لنقل جثمان الطفل الي مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي لحين انتهاء التحقيقات.

وقالت المصادر الطبية ان الطفل به عدد كبير من الإصابات في الوجه والظهر واليدين بعضها حروق والأخرى نتيجة الضرب المبرح وهو مايبرر وفاة الطفل نتيجة التعذيب.

محاولات لكشف لغز القضية

وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة أبوصوير برئاسة المقدم محمد يونس الطحاوي من تحرياتها حول الواقعة لمحاولة كشف لغز العثور علي الجثمان خاصة وان الجيران لم يتعرفو علي هويته.

وبحسب المصادر من الجيران فانه من المرجح إلقاء أحد لجثة الطفل في ساعة متأخرة من مساء أمس أمام إحدى البنايات السكنية ولاذ بالفرار.

ويعمل رجال البحث الجنائي علي تفريغ كافة الكاميرات في محيط المكان لمحاولة الوصول إلي هوية المترددين علي المكان لفك لغز الجريمة فيما يواصل رجال البحث عملهم في محاولة التعرف علي هوية الطفل.

التحقظ علي الجثمان

وحررت الشرطة المحضر رقم 837 لسنة 2022 اداري أبوصوير، فيما أمرت جهات التحقيق بنقل جثمان الطفل إلي مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي واستكمال التحريات حول الواقعة.