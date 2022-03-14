العثور على جثة طافية على سطح ترعة الإسماعيلية.. لمجهول الهوية جرفه التيار

عثرت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية صباح اليوم على جثمان شخص مجهول الهوية، يرجح أنه في الخمسينيات من العمر، وجد غريقًا في إحدى الترع قرب مدخل الإسماعيلية.

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد الإبلاغ عن وجود جثة تطفو في مياه ترعة الإسماعيلية بورسعيد الزراعي قرب مدخل المدينة.

انتقال الإنقاذ النهري

ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد كامل برجال الإنقاذ ورجال الحماية المدنية إلي مكان البلاغ للتعامل معه وسرعة استخراج جثمان المتوفي من المياه.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش مدير المرفق بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى إحدي الثلاجات بعد معاينته لحين إنهاء الإجراءات القانونية.

قوة شرطية لمعاينة الجثمان

وانتقلت قوة شرطية من وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية برئاسة المقدم حازم حسام إلي مكان البلاغ لمعاينة الجثمان ومحاولة كشف هويته.

وقال شهود العيان من المواطنين المارة في الشارع خلال اكتشاف الجثمان إنه لشخص يرجح أنه في الخمسينيات أو نهاية الأربعينيات من العمر ويرتدي ملابسه بالكامل.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه يجري فحص الجثمان ومراجعة كافة بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية ومطابقتها بالمواصفات الخاصة بالمتوفي فيما كلف اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية فريق البحث بإنهاء التحريات حول الواقعة لكشف لغز الجثمان.

وقالت المصادر إنه من المرجح غرق الجثمان في إحدي المناطق البعيدة عن الإسماعيلية ودفع التيار له خلال الساعات القليلة الماضية بعد طفو الجثمان على سطح المياه إلى أن تم اكتشافه في مدخل مدينة الإسماعيلية.