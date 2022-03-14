عمر كمال: عرض أوبريت «ست عظيمة» خلال يومين

كشف مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن موعد عرض أوبريت «ست عظيمة»، تزامنا مع احتفالات عيد الأم.

ونشر كمال، صورة من كواليس الأوبريت جمعته بالطفل محمد أسامة وشيماء المغربي.

وعلق عمر كمال على الصورة: «أوبريت ست عظيمة، من كلمات وألحان عمرو قطب، وتوزيع عمرو الخضري، هتسمعوه خلال يومين بإذن الله».

وأعلن كمال، الأسبوع الماضي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الأوبريت، ونشر صورة تجمعه بشيماء مغربي ومحمد أسامة، مُعلقًا عليها: «هدية لكل الأمهات في عيد الأم».

نقابة الموسيقيين ترفع الإيقاف عن عمر كمال

وأعلن عمر كمال، الأربعاء الماضي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رفع نقابة المهن الموسيقية، قرار إيقافه عن الغناء.

وكتب كمال: «الحمد لله تم رفع الإيقاف عني بعد التحقيق معي، وبشكر الفنان هاني شاكر وجميع أعضاء نقابة المهن الموسيقية».

أزمة عمر كمال وهاني شاكر

وبدأت أزمة عمر كمال وهاني شاكر بعد ظهور كمال خلال فيديو عبر «السوشيال ميديا»، يتحدث من خلال بشكل غير أخلاقي عن الفنان هاني شاكر وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، لتتخذ النقابة بعد تداول هذا الفيديو قرارا إداريا بإيقاف عمر كمال عن الغناء حتى يتم التحقيق معه.

جولات عمر كمال في أمريكا

وعاد عمر كمال، الأسبوع الماضي من أمريكا، بعد إحياء 11 حفلا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأقيمت حفلاته تحت شعار كامل العدد، وكان أبرزها في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، وفي مدينة دالاس بولاية تكساس، ومدينة هيوستن، وتفاعلت الجاليات المصرية في أمريكا مع حفلات كمال، التي شاركه فيها صديقه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.