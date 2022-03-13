عمر كمال يروج لأوبريت «ست عظيمة» ببوسترات جديدة «صور»

روّج مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لأوبريت «ست عظيمة»، الذي يشارك في غنائه الطفل محمد أسامة والمطربة شيماء المغربي.

ونشر كمال، بوسترات جديدة ترويجا للأوبريت، وعلق عليها: «استنوا خلال أيام كليب أوبريت ست عظيمة على جميع القنوات».

وأعلن عمر، منذ أيام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الأوبريت، ونشر صورة تجمعه بشيماء مغربي ومحمد أسامة، مُعلقًا عليها: «هدية لكل الأمهات في عيد الأم».

أغنية أنتي قلبي

وشارك عمر كمال وشيماء المغربي مؤخرًا في أغنيه «أنتي قلبي»، التي احتفل منذ أيام بتحقيقها 30 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات إسلام المصري، وألحان علي صابر وعمر كمال، وتوزيع إسلام ساسو.

وتقول كلمات الأغنية:

إنت قلبي وربنا.. نسيتيني العكننة.. تخنقيني تعصبيني.. مش هتمشي من هنا.. كل حاجه في دنيتي.. إنت أصلا ضحكتي.. وبأمانة إنت الأمانة.. نفسي آخد فرصتي.. ما تيجي لحظة جنبي وتخش قلبي دانت اللي شاغل البال.. حبيبي بس إنت مين غيرك إنت فالته وعاجبني يا غزال.. مافيش بعد وعد لو برق رعد هفضل معاك مهما طال.. يا نور عيني ياللي شمسي وضلي قمري وجمالك خيال.

رفع الإيقاف عن عمر كمال

وأعلن مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن رفع الإيقاف عنه بعد التحقيق معه اليوم بنقابة المهن الموسيقية.

وكتب كمال: «الحمد لله تم رفع الإيقاف بعد التحقيق معي، وباشكر الفنان هاني شاكر وجميع أعضاء نقابة المهن الموسيقية».