حمدي بتشان لـ عمر كمال: اهدى على نفسك عشان عمرك في الشغلانة قصير

وجّه الفنان حمدي بتشان، نصيحة لمطرب المهرجانات عمر كمال، مطالبًا إياه بالهدوء في تصرفاته، واختيار كلماته بعناية وحرص شديدين حتى لا يقع في المشكلات، وتأكيده أن أسلوب الفنان في التعاملات الإنسانية تفرق كثيرًا.

وأضاف بتشان، في تصريحاته مع تليفزيون «الوطن»، إن هناك جملة لوجه الله يقولها لـ عمر كمال: «إهدى على نفسك عشان عمرك قصير في الحكاية مش هتطول، أسلوبك يا يكبرك أوي يا تختفي لأننا شعب بيفهم وواعي وبيقدر اللي بيحترمهم».

حمدي بتشان: أنا سافرت أمريكا قبل عمر كمال ما يتولد

كان الفنان عمر كمال، قد أحيا عدد من الحفلات الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعاد إلى القاهرة الأيام الماضية، وخضع للتحقيق داخل نقابة الموسيقيين بعد إساءته للنقيب هاني شاكر بعد ظهوره في بث مباشر، واعتذر عما بدره وأنه لم يقصد، وتم رفع الإيقاف المؤقت وقرار منعه من الغناء.

وسبق وتفاخر بأنه تعاقد على إحياء 11حفلة غنائية في أمريكا بعكس أي مطرب أخر متخصص في اللون الشعبي، وأنه تقاضى مبلغًا كبيرًا جراء ذلك.

وقال حمدي بتشان: «كمال ممكن يعمل 20 حفلة في أمريكا، وممكن أنا أروح برضه أحصّل أجر هذه الحفلات من خلال حفلة واحدة فقط مدتها نصف ساعة، أنا سافرت أمريكا قبل ماهو يتولد ونجوم كتير قبلينا لفوا العالم، احنا محررناش مصر من الاستعمار، إحنا مش أول ناس تعمل حفلات بره، مخترعناش صاروخ طلع القمر».

ممكن تكون عملت 11 حفلة في بار وليست أماكن كبيرة

وتابع: «سبقونا نجوم كبار، إحنا تلامذة عندهم اتعلمنا منهم الثقافة والأدب والاحترام وسافروا وعملوا حاجات كتير، أنا لفيت الدنيا وعملت حفلات في عدد من دول العالم، القصة مش إنك عملت حفلات في أمريكا، أنت مروحتش الجنة يعني، إيه المشكلة؟ النجوم الكبار بيروحوا حفلات في الخارج ويرجعوا عادي».

وأشار إلى أن «المنظرة» بأعداد الحفلات الخارجية أمر مرفوض «ممكن تكون عملت 11 حفلة في بار، لكن إحنا بنغني في أماكن كبيرة، النجم عمرو دياب فيه ألالاف بيروحوا أمريكا عشان يحضروا حفلاته، والفلوس اللي ممكن ياخدها عمر كمال من الحفلات كلها، عمرو دياب يلمها من ربع حفلة، وتامر حسني برضه».

واستطرد قائلًا: «فين أنت في دول لما تقول مفيش نجم في مصر عمل اللي إنت عملته مينفعش، عملت ايه ياعم؟ إنت غلبان أوي، اهدى على نفسك عشان عمرك قصير في الحكاية مش هتطول».