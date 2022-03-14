«ازرع بيتك بتفل قهوتك».. مبادرة «شوق» لتوفير الخضراوات

الاستفادة من أبسط الأشياء لتحقيق التوفير، يساعد الأسرة المصرية على تجاوز ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية، وهو ما فكرت فيه «شوق نبيل» مدرسة تكنولوجيا الزراعة، وأطلقت مبادرة لاستخدام «تفل القهوة» فى زراعة النباتات المنزلية وأحياناً الخضر والفاكهة داخل البيوت.

ووصفت «شوق» فكرة المبادرة، قائلة: «بعد تخرجى فى كلية الزراعة، كانت أمنيتى أن أعيد اللون الأخضر للبيوت المصرية كما كان الأمر منتشراً قديماً، سواء للزينة أو لزراعة الخضراوات كما كانت تفعل جداتنا، فى البداية كنت بدأت بالدعوة إلى زراعة مداخل المقاهى، والمدارس، وحالياً بدأت مبادرة لزراعة الخضراوات فى المنازل باستخدام المخلفات الموجودة فى البيوت، وأبسطها تفل القهوة»، معتبرة الفكرة وسيلة تساعد النساء فى البيوت على التوفير من أكثر من جهة، مثل: تقليل المخلفات، بالإضافة إلى توفير الأموال وزراعة الخضراوات والفاكهة المنزلية، فضلاً عن حماية البيئة.

المخلفات بكل أنواعها سماد جيد للتربة والمتبقى من كوب قهوة واحد يسهم فى زراعة شجرة

وتدعو «شوق» إلى الزراعة المنزلية واستخدام المخلفات فى الزراعة منذ أكثر من 12 عاماً حباً فى فكرة الزراعة، مما جعلها تطلق الكثير من المبادرات والحملات فى هذا المجال، منها مبادرة زراعة أسطح المنازل، ثم مبادرة لزراعة أسطح المدارس، تليها مبادرة «قهوة وشجرة» التى كانت مخصّصة لزراعة مداخل المقاهى: «حالياً أنا أعمل فى مبادرة مصر الخضراء برعاية المجلس الوطنى للشباب بهدف نشر الوعى الزراعى بين الأطفال والكبار، وبمناسبة غلاء الأسعار قرّرت نشر التوعية بأهمية استخدام تفل القهوة فى زراعة الخضراوات بالمنازل». تعتمد المبادرة على جمع «تفل القهوة» المترسّب فى الفنجان، ووضعه فى سلة كبيرة، وبعد تجميع كمية كبيرة منه يُستخدم كسماد للتربة: «لا يعرف البعض أن المخلفات بجميع أنواعها سماد جيد للتربة، بعيداً عن السماد الجاهز الذى يجرى شراؤه من المصانع، لأنه لا يحتوى على مواد كيميائية أو مواد مصنّعة، والتفل المتبقى من كوب القهوة الواحد يسهم فى زراعة شجرة كاملة وليس نباتات منزلية».

وعن الاستفادة من المبادرة لمواجهة غلاء الأسعار، قالت «شوق»: «من فترة أطلقت مبادرة ازرع بيتك، والهدف زراعة الخضراوات المنزلية، مثل البنجر والكزبرة وغيرهما، وكنت أطرح فيديوهات تقدم للناس الخطوات اللازمة لنجاح الأمر، وحالياً أدركت أن حالة الغلاء الموجودة تستدعى أكثر من ذلك، وهو تقديم طرق للتوفير خلال بدء الزراعة المنزلية، وأهمها السماد، لذا أطلقت المبادرة الخاصة بإعادة استخدام تفل القهوة وأتمنى أن يستفيد منها الناس».