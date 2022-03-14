زمزم: منظمات المجتمع المدني تعيش عصرها الذهبي في مصر

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إنه كانت هناك مطالبات بالتنسيق بين مجتمعات المدني المختلفة وتم هذا حاليا من خلال توقيع ميثاق التحالف الوطني للمجتمع المدني من خلال التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومبادرة حياة كريمة من أجل تقديم مساعدات إنسانية ومساعدات تنموية في الإطار الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن الدولة تعد كل الخرائط والأماكن التي تحتاج عمل مشاريع متعددة الفترة المقبلة.

نتائج منتظرة من توقيع اتفاقية حياة كريمة مع المؤسسات الأهلية

وأضاف «زمزم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الاثنين، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن النتائج ستظهر الفترة المقبلة بعد توقيع 24 مؤسسة أهلية مع مبادرة حياة كريمة وسيتم تسجيل قاعدة بيانات موحدة الأسبوع المقبلة ولن يتم تكرار المساعدات الخاصة بالمواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا ويوجد حاليا 3 ملايين كارتونة جاهزة للتبرع بها في شهر رمضان، مؤكدا أن العصر الحالي هو العصر الذهبي للمجتمع الأهلي، خاصة أن الجميع يساعد الدولة حاليا بسبب التأثيرات التي تركتها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي ومن ضمنها الاقتصاد المصري، مؤكدا أن شهر رمضان الكريم سيشهد وجود تبرعات بشكل منظم من خلال مؤسسات جمعيات المجتمع المدني التي تنسق مع مبادرة حياة كريمة.

توقيع مبادرة بين حياة كريمة ومؤسسات المجتمع المدني

ووقعت مبادرة حياة كريمة اتفاقية مع التحالف الوطني للتنمية مع مختلف جمعيات المجتمع الأهلي ضمن عام المجتمع الأهلي عام 2022 والذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي