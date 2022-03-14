الأسواق الشعبية والشراء من الفلاحين حيلة السيدات للتغلب على جشع التجار

لا تقف المرأة المصرية ساكنة أمام ارتفاع الأسعار الذى ضرب الأسواق، بل تحاول بكل ما أوتيت من قوة إيجاد حلول وبدائل تُعينها على تحقيق التوازن فى بنود ميزانيتها، وكانت آخر تلك الأفكار هى الاعتماد على الشراء من الفلاحين والمزارعين فى الأسواق الشعبية، بدلاً من «الهايبرات» الكبيرة أو «المولات»، بسبب فرق الأسعار لصالح الفلاحين.

فـ«منال أحمد» مدرِّسة من مدينة بنها بمحافظة القليوبية، بدأت تعتمد منذ فترة على شراء السلع الغذائية من سلاسل محلات السوبر ماركت الكبيرة، توفيراً للوقت والمجهود، فعمرها الذى تجاوز الـ50 جعلها غير قادرة على الذهاب إلى الأسواق الشعبية لشراء السلع الغذائية، ولكن بعد ارتفاع الأسعار مؤخراً غيرت وجهة نظرها، وقررت العودة للشراء من الأسواق الشعبية وخصوصاً من الفلاحين.

«منال»: اتعلمت من أمى إن منتجاتهم «صابحة»

وقالت «منال»، لـ«الوطن»: «أنا زمان تعلمت من أمى أن الشراء من الأسواق والفلاحين هو الأفضل بسبب أسعارهم الجيدة، فضلاً عن أن منتجاتهم باللغة العامية صابحة، لكن بعد ما بدأ المرض يدب فى جسدى بفعل السن، قررت أن الأسهل هو الشراء من الهايبرات أو سلاسل محلات السوبر ماركت الكبيرة، ولكن مؤخراً حدث ارتفاع فى الأسعار غير طبيعى، يعنى مثلاً كيلو الدجاج ارتفع 10 جنيهات، وكذلك أنواع من البهارات أسعارها زادت جداً، فقررت العودة للأسواق الشعبية وبدأت أتفق مع فلاحين على تربية الدجاج فى مزارعهم، لكى أشترى منهم بشكل ثابت، لعل وعسى نستطيع الصمود أمام تلك الأسعار المخيفة».

«سهير»: فرق السعر عن السوبر ماركت وفَّر فى ميزانية بناتى

أما «سهير عطية»، ربة منزل من منطقة السيدة زينب بالقاهرة، فأقنعتها بناتها بالشراء من «الهايبرات» وسلاسل المحلات باعتبارها قريبة من المنزل، وبدأت بالفعل تتبع نصيحتهن، ولكن جشع التجار جعلها تعود مرة أخرى إلى الشراء من الأسواق الشعبية والفلاحين: «لا يصح إلا الصحيح، الشراء من الفلاحين والمزارعين هو الأفضل دوماً خصوصاً فى الخضراوات والفاكهة وبعض البقوليات مثل الأرز والفول، ليس فقط بسبب جودة السعر، لكن لأن المشترى يرى المنتج بعينه قبل الشراء ولا يكون مغلفاً بعكس تلك المحلات، وحالياً بناتى لجأن إلى الشراء أيضاً من الأسواق بعد أن لمسن فرق السعر وكادت تتأثر ميزانية منازلهن».

أما صفاء إسماعيل، مدرسة من شبرا، حكت أنها اعتادت شراء الجبن من محلات «السوبر ماركت» القريبة، ولكن مؤخراً بعد ارتفاع الأسعار قررت العودة للأسواق لشراء الجبن القريش من المزارعات اللاتى يعرضنه فى الأسواق الشعبية بأسعار أرخص إلى جانب السمن.