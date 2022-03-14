مستشار الرئيس: إصابات كورونا في انخفاض مستمر.. لكن الوباء لم ينته

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» تشابكت مع الموجة الخامسة، إذ إنه عندما جاء متحور «أوميكرون»، زادت أعداد حالات الإصابة، نتيجة أن المتحور يصيب عددا كبيرًا من المواطنين، «لو كان الفيروس في بداياته، الشخص قد يصيب من 4 لـ5 أشخاص، ثم أصبح من 5 لـ6 أشخاص، كان متحور أوميكرون الشخص المصاب به، يصيب من 14 لـ17 شخصا، عشان كده الأعداد ارتفعت».

نشهد انخفاضا مستمرا في أعداد الإصابات بكورونا

أضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يعرض على قناة «ETC»، أنه بفضل الله كانت الأعراض بسيطة، والغالبية العظمى من الحالات كانت بسيطة للغاية، أو من بسيطة إلى متوسطة، «إحنا حاليا عدينا هذه المرحلة، وفيه نزول في هذه الموجة، وبالتالي أعداد الدخول إلى المستشفيات من الحالات المصابة بكورونا تنخفض، وأيضا انخفاض نسبة المحتاجين للرعاية المركزة، وده بالتوازي مع حملة التطعيمات الكبيرة التي تقوم بها الدولة».

كل التطعيمات ضد كورونا متوفرة في مصر

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن هناك حملة تطعيمات كبيرة، وكافة التطعيمات في مصر متوفرة وفعالة وآمنة، معربًا عن تمنياته بأن يصل بعدد المواطنين الذين جرى تطعيمهم أو تلقيحهم إلى أعداد كبيرة، كي نجد مناعة مجتمعية تقل من حدة الفيروس، مؤكدًا أن التطعيم لا يعطي مناعة كاملة من الإصابة بالفيروس، لكنه يقلل من حدة الفيروس، وحمل العدوى، ويقلل من المخاطر الشديدة ونسب الوفيات ونسب دخول المستشفيات والوضع على جهاز التنفس الصناعي.

عوض تاج الدين: بوتين دكتور قضى على كورونا إعلاميا

وعن موعد انتهاء فيروس كورونا، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن هناك بلادا بها تزايد في أعداد الإصابات بالفيروس حتى الآن، كما أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن كورونا لم ينته، والبعض شعر بأن وباء كورونا قد انتهى نتيجة الاتجاه الإعلامي الآن نحو الأزمة الروسية الأوكرانية، مازحًا : «الاهتمام الإعلامي بقى أقل شوية من ناحية متحور أوميكرون أو فيروس كورونا بشكل عام، يعني بوتين هو الدكتور اللي قضى على كورونا إعلاميا».