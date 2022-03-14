عاجل.. البيت الأبيض يدعو رئيس أوكرانيا لإلقاء خطاب أمام الكونجرس

دعا البيت الأبيض الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي لإلقاء خطاب أمام الكونجرس، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل

وأعلن البيت الأبيض: «نراقب الصين وأوضحنا ضرورة أن تبتعد عن مساعدة روسيا»، مؤكدا فرض عواقب وخيمة على الصين إذا ساعدت روسيا.

البيت الأبيض: نراقب الصين ولا بد أن تبتعد عن مساعدة روسيا

وأكد البيت الأبيض: «نريد أن تظهر روسيا حسن النية لحل أزمة أوكرانيا»، مشيرا إلى أن بدء حرب عالمية ثالثة لا يصب في مصلحة أحد.

وتابع البيت الأبيض: «لدينا عدة أدوات سنستخدمها مع الصين إذا دعمت روسيا، كما أنّ محاولات إنشاء ممرات آمنة في أوكرانيا لم تنجح».

وأشار البيت الأبيض إلى أن أسعار البنزين ستواصل الارتفاع وسيعملون لضبط ذلك.

البيت الأبيض: أسعار البنزين ستواصل الارتفاع

فيما قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن واشنطن تعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمساعدة اللاجئين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، «البنتاجون»، أن الضربات الروسية لن تعطل إمدادات السلاح والمساعدات لأوكرانيا.