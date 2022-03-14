مستثمر ألماني: العاصمة الإدارية أفضل استثمار عقاري في الوقت الحالي

قال الكسندر فيميتش أحد المستثمرين الألمان في العاصمة الإدارية الجديدة في القطاع الفندقي، إن العاصمة الإدارية الجديدة، باتت مقصدا جيدا للاستثمار الفعال والجيد، الذي يمثل إنجازا كبيرا في السوق العقارية المصرية، التي لم تحدث في العديد من الدول الأخرى.

الدراسات أكدت أهمية العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف «فيميتش» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الدراسات التي أكدت أهمية العاصمة الإدارية الجديدة، ونجاحها كمجال للاستثمار العقاري بشكل جيد ومضمون وناجح وذو عائد جيد، موضحا أن العاصمة تمثل أفضل مكان وأفضل وقت للاستثمار في العاصمة، خاصة المناطق التي تحتوي على العديد من الخدمات المدنية، مثل دور العبادة والسفارات والوزارات.

وأشار الي أن العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، يسير على أعلى مستوى من الدقة العالية والحرفية، بجانب توفير ما يتطلبة المواطن أو الزائر للعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون مكان متكامل لا يحتاج إلى الخروج منها لقضاء بعض أعمالي، فهي مدينة متكاملة من حيث جميع المرافق والبنية التحتية الأساسية اللازمة لنجاح أية استثمارات.

السوق العقاري المصرية جاذبة للمستثمرين الأجانب

ولفت إلى أن السوق العقاري المصرية، تشهد الآن جذبا كبيرا للاستثمارات الأجنبية والألمانية بشكل كبير، خاصة في المشروعات الناجحة التي تمثل فارق كبير، وتبادل في الخبرات وجذب أفكار جديدة للسوق المصرية، من خلال المستثمرين الأجانب والألمان.

الحكومة المصرية وفرت العديد من التسهيلات للمستثمرين

أوضح أن الحكومة المصرية، وفرت العديد من التسهيلات للمستثمرين، كما أنها قامت بالعمل على أحد أهم المشروعات والمدن في الشرق الأوسط، التي أصبحت مقصد لعدد كبير من المستثمرين، خاصة في ظل وجود بنية تحتية جيدة ومتطورة والعمل على إنشاء مدينة ذكية متكاملة.