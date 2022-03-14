تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. مخاوف من تعرض الأمن الغذائي للخطر

مخاوف عديدة وأزمات عالمية، تسببت فيها حرب روسيا وأوكرانيا، فبات ما يشغل الدول الكبرى حول العالم أزمة الأمن الغذائي، إذ قال صندوق النقد الدولي، إن حرب روسيا وأوكرانيا، تسببت في تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر، وفقا لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية»، ويشار إلى أنّ أوكرانيا منتج عالمي رئيسي للمنتجات الزراعية، وكانت ألمانيا أعربت عن تلك المخاوف، وأنّها ستفعل ما بوسعها لمنع حدوث مجاعة في الدول الأكثر فقرا.

حرب روسيا وأوكرانيا وتصريحات وزارة الدفاع الروسية

وفي تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ قواتها تهدف في الأساس إلى شلّ المصانع الأوكرانية التي تنتج أو تصلح الأسلحة والعتاد، وذلك بحسب ما ورد على موقع «سكاي نيوز عربية»، وشملت تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، نفي الكرملين طلب مسؤولين أوكرانيين، حدوث مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

واشنطن تتوعد الدول التي تقدم العون لروسيا

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها بصدد معاقبة أي دولة تقدم يد العون لموسكو، وذلك على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، وتابعت تصريحاتها، إذ قالت إن روسيا أصبحت عاجزة عن سداد ديونها الخارجية، مشيرة إلى أنّ واشنطن لن تظل صامتة في حال حاولت بكين تقديم مساعدات لروسيا.

قتلى وجرحى في قصف روسي على برج تلفزيوني

وفي اليوم الـ19 لحرب روسيا وأوكرانيا أعلن الكرملين عن إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تناولا خلالها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن جهته قال حاكم منطقة ريفني الأوكرانية، إنّ قصفاً روسياً استهدف برج تليفزيوني، أسفر عن مقتل 9 مدنيين لقوا على الأقل، وجرح 9 آخرون، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية».