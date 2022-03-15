مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-3-2022 في محافظات مصر

تنفيذا لأوامر الله وأداءً لفروضه التي أوجبها علينا، يؤدي المسلمون الصلاة في أوقاتها، لذا يبحثون عن مواقيت الصلاة في مختلف محافظات مصر نظرا لتغير الوقت وحركة الشمس من محافظة لأخرى ومن دولة لأخرى، وذلك لأدائها في أوقاتها المحددة خاصة في تلك الأيام المباركة تزامنًا مع النصف الثاني من شهر شعبان المبارك.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفيما يلي تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المصرية، وفق ما نشر على موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي جاءت كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر الساعة 04:38

أذان الظهر الساعة 12:03

أذان العصر الساعة 03:28

أذان المغرب الساعة: 06:02

أذان العشاء الساعة 07:19.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر الساعة 04:43

أذان الظهر الساعة 12:09

أذان العصر الساعة 03:34

أذان المغرب الساعة 06:08

أذان العشاء الساعة 07:27.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر الساعة 04:39

أذان الظهر الساعة 12:05

أذان العصر الساعة 03:30

أذان المغرب الساعة 06:04

أذان العشاء الساعة 07:22

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر الساعة 04:41

أذان الظهر الساعة 12:04

أذان العصر عند الساعة 03:29

أذان المغرب الساعة 06:04

أذان العشاء الساعة 07:19

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر الساعة 04:37

أذان الظهر عند الساعة 12:00

أذان العصر الساعة 03:25

أذان المغرب الساعة 06:00

أذان العشاء الساعة 07:15

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر عند الساعة 04:36

أذان الظهر الساعة 11:57

أذان العصر عند الساعة 03:22

أذان المغرب الساعة 05:57

أذان العشاء الساعة 07:11

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفيما يلي مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية وفق لموقع هيئة المساحة:

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر الساعة 05:13

أذان الظهر الساعة 12:31

أذان العصر الساعة 03:56

أذان المغرب الساعة 06:31

أذان العشاء الساعة 08:01

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر الساعة 05:14

أذان الظهر الساعة 12:32

أذان العصر الساعة 03:56

أذان المغرب الساعة 06:31

أذان العشاء الساعة 08:01