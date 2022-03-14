مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 14-3-2022 في محافظات مصر

يبحث الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة في محافظات مصر تزامنًا مع النصف الثاني من شهر شعبان المبارك، حيث يحرص المسلمون على أداء الفروض الخمس في مواعيدها.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وللباحثين عن مواعيد أذان الفروض الخمس في مدن ومحافظات مصر المختلفة، يعرض بوابة «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المصرية، فضلا عن بعض المدن العربية، وفق ما نشر على موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية في السطور التالية:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر الساعة 04:40

أذان الظهر الساعة 12:04

أذان العصر الساعة 03:29

أذان المغرب الساعة: 06:03

أذان العشاء الساعة 07:20 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر الساعة 04:44

أذان الظهر الساعة 12:10

أذان العصر الساعة 03:34

أذان المغرب الساعة 06:08

أذان العشاء الساعة 07:26.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر الساعة 04:40

أذان الظهر الساعة 12:05

أذان العصر الساعة 03:29

أذان المغرب الساعة 06:03

أذان العشاء الساعة 07:21

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر الساعة 04:42

أذان الظهر الساعة 12:05

أذان العصر عند الساعة 03:29

أذان المغرب الساعة 06:03

أذان العشاء الساعة 07:18

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر الساعة 04:40

أذان الظهر عند الساعة 12:03

أذان العصر الساعة 03:27

أذان المغرب الساعة 06:01

أذان العشاء الساعة 07:16

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر عند الساعة 04:37

أذان الظهر الساعة 11:58

أذان العصر عند الساعة 03:22

أذان المغرب الساعة 05:57

أذان العشاء الساعة 07:10

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

بينما جاءت مواقيت الصلاة في بعض المدن العربية وفق لموقع هيئة المساحة كالآتي:

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر الساعة 05:15

أذان الظهر الساعة 12:32

أذان العصر الساعة 03:56

أذان المغرب الساعة 06:31

أذان العشاء الساعة 08:01

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر الساعة 05:14

أذان الظهر الساعة 12:31

أذان العصر الساعة 03:56

أذان المغرب الساعة 06:30

أذان العشاء الساعة 08:00