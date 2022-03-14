مجلس الوزراء: سنتخذ إجراءات قريبا لخفض سعر الخبز الحر.. «مش هنغلب»

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لديه تصور في الفترة المقبلة من أجل تنظيم سوق الخبز الحر، وسيكون هناك إجراء قريبًا سيتم بعد موافقة مجلس الوزراء، عبر طرح سعر استرشادي للخبز الحر صعودًا وهبوطًا بالتوافق مع السعر العالمي للدقيق والقمح، بحيث يراعى أطراف العلاقة بين مواطن وصاحب مخبز ولا يضار أحد الطرفين.

وأوضح نادر سعد، أن الحكومة ستجعل المواطن لا يشكو من غلو الأسعار بشكل مبالغ فيه، وصاحب المخبز لا يشكو من الخسارة أو من كونه مضطرًا لرفع أسعار الخبز.

من المفترض أن تتجاوب الأسعار صعودًا وهبوطًا مع المسببات

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويعرض على قناة «أون»، أنه من المفترض أن تتجاوب الأسعار صعودًا وهبوطًا مع المسببات، « لو قلنا أن رفع أسعار الخبز الحر جاء بسبب ارتفاع سعر الدقيق العالمي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، فمن الطبيعي إذا تراجعت الأسعار العالمية بعد الأزمة، ويتم إزالة سبب زيادة الأسعار، هذا هو المنطق وما يقوله، وهذا هو مضمون الآلية التي سيقررها مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

سنجعل المواطن لا يشكو من غلو الأسعار بشكل مبالغ فيه

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هذه الآلية ستتم بعد الاستماع لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وتصوره في هذا الإطار لتنظيم سوق الخبز السياحي التي تحدد آليات صعود وهبوط الأسعار، فيما تسألت الإعلامية: « الحقيقة الدقيق لم يزد بمعدلات 100%، ولم نستورد بعد، فلماذا ارتفعت الأسعار بهذا الشكل.

ورد متحدث الوزراء: أياً كان سبب ما حدث تحوط زائد أو استغلال للأزمة في النهاية «الحكومة مش هتغلب»، ولدينا من الإجراءات الجديدة التي تضبط الأسعار، وهناك سيناريوهات مختلفة، مؤكدًا أن البديل دائماً هو الحل الناجح والسليم لمواجهة أي استغلال.