أسعار الدواجن اليوم 15-3-2022 في مصر

يعشق الكثيرون تناول اللحوم البيضاء بمشتقاتها المختلفة من بانيه وشيش طاووك لفراخ بيضاء أو بلدي، لذا يهتمون دائما بالبحث عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية من أجل شرائها وتحضيرها للأبناء أو أفراد الأسرة المختلفة من قبل ربة المنزل حيث تتجه الكثيرات منهم إلى شراء هذه النوعية من اللحوم نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» للباحثين، أسعار الدواجن البيضاء وأسعار الكتاكيت وأسعار السمان، والرومي، وفق جولة أجرتها «الوطن» في عدد من المحلات التجارية الكبرى في منطقة الدقي، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء

ومن ضمن أسعار الدواجن البيضاء، سجل سعر دجاجة كاملة وزن يتراوح ما بين 1100 إلى 1200 جرام ما بين 75 جنيهًا، إلى 120 جنيهًا، حسب التغليف والشركة المصنعة.

- وسجل سعر طبق 500 جرام كبد وقوانص نحو 30 جنيهًا.

- ووصل سعر طبق فليه دجاج تراوح سعر الكيلو جرام ما بين 110 إلى 170 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو من الشيش طاووق، ما بين 80 إلى 110 جنيهًا، وطبق صدور دجاج بالعظم وصل سعر الكيلو نحو 75 جنيهًا.

- كما تراوح سعر طبق دبابيس دجاج ما بين 82 إلى 100 جنيه للكيلو.

- كما تراوح طبق الأوراك ما بين 70 إلى 130 جنيهًا.

- وتراوح سعر كبدة دجاج وزن كيلو ما بين 80 إلى 100 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

- سجل سعر الكتكوت اليوم نحو 9 جنيهات أما أعلى سعر فكان 13 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

- وتراوح سعر الجوز من السمان في المحلات التجارية الكبرى ما بين 30 إلى 65 جنيهًا، حسب الشركة المصنعة.

أسعار البط اليوم

- وسجلت أسعار البط، نحو 42 جنيهًا، في حين وصل سعر فرخ البط الفرنساوي عمر يوم، ما بين 2.25 إلى 2.5 جنيه، ومولار عمر يوم ما بين 7.5 إلى 8.5 جنيه، وتراوح سعر البط المسكوفي ما بين 7 إلى 8 جنيهات.

أسعار الرومي اليوم

- سجل سعر الكيلو جرام من أوراك الديك الرومي نحو 70 جنيهًا، كما سجل سعر رومي فليه نحو 122 جنيهًا.

ووصل سعر طبق كبد الديك الرومي نحو 68 جنيهًا للكيلو الواحد.