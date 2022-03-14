أسعار الدواجن اليوم 14-3-2022 في مصر

يبحث الكثيرين عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية اليوم، بمشتقاتها مثل البانية والأوراك، وذلك لتحديد ميزانية الأسبوع ومتابعة مؤشر السعر هل ارتفع أم انخفض حتى لا تتعرض للنصب أو لمشاكل مع بعض التجار.

وتستعرض بوابة «الوطن» للباحثين أسعار الدواجن البيضاء والسمان، والرومي، وفق جولة على عدد من المحلات التجارية الكبرى في منطقة الدقي، والتي جاءت الأسعار كالآتي:

أسعار الدواجن البيضاء

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المحلات التجارية، ليسجل سعر دجاجة كاملة وزن يتراوح ما بين 1100 إلى 1200 جرام ما بين 75 جنيهًا، إلى 120 جنيهًا، حسب التغليف والشركة المصنعة، أما سعر طبق 500 جرام كبد وقوانص نحو 30 جنيهًا، ووصل سعر طبق فلية دجاج تراوح سعر الكيلو جرام ما بين 110 إلى 170 جنيهًا.

أما سعر الكيلو من الشيش طاووق تراوح سعر الكيلو ما بين 80 إلى 110 جنيهًا، وطبق صدور دجاج بالعظم وصل سعر الكيلو نحو 75 جنيهًا، في حين سجل طبق دبابيس دجاج تراوح سعره ما بين 82 إلى 100 جنيه للكيلو، في حين سجل طبق أوراك تراوح ما بين 70 إلى 130 جنيهًا، ووصل سعر كبدة دجاج وزن كيلو ما بين 80 إلى 100 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وحافظت أسعار الكتاكيت اليوم على نفس أسعار أمس، ليسجل أدني سعر 9 أما أعلي سعر فكان 13 جنيهًا، حسب الشركة وتكلفة النقل.

أسعار السمان اليوم

وتُباع جوز السمان في المحلات التجارية الكبرى بسعر يتراوح ما بين 30 إلى 65 جنيهًا، حسب الشركة المصنعة.

أسعار البط اليوم

وأخيرًا أسعار البط، سجل سعر الكيلو جرام منها نحو 42 جنيهًا، في حين وصل سعر فرخ البط الفرنساوي عمر يوم، ما بين 2.25 إلى 2.5 جنيه، والمسكوفي ما بين 7 إلى 8 جنيهات، ومولار عمر يوم ما بين 7.5 إلى 8.5 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

استقرت أسعار الديوك الرومي في سلاسل المحلات التجارية، فسجل سعر الكيلو جرام من أوراك الديك الرومي الكيلو بـ 70 جنيهًا، في حين كان سعر رومي فليه سجل سعر الكيلو جرام 122 جنيهًا، ووصل سعر طبق كبد الديك الرومي نحو 68 جنيهًا للكيلو الواحد.