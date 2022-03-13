أسعار الدواجن اليوم 13-3-2022 في مصر

أسعار الدواجن من الكلمات التي تزداد عليها عمليات البحث بشكل يومي، ففضلا عن أنها بروتين تبني العضلات، فأسعارها مناسبة لمعظم الأسر المصرية، إذ تباع كأجزاء تتراوح أسعارها لتناسب في جميع الفئات المجتمعية.

وللمهتمين خاصة من ربات البيوت، نستعرض في التقرير التالي، أسعار الدواجن والبيض في سلاسل المحال التجارية الكبرى، والتي تقدم عروض تناسب احتياجات الأسرة، في السطور التالية:

أسعار الدواجن البيضاء

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء في المحلات التجارية كالآتي:

- طبق 500 جرام كبد وقوانص نحو 30 جنيهًا.

- طبق فلية دجاج تراوح سعر الكيلو جرام ما بين 110 إلى 170 جنيهًا,

- طبق شيش طاووق تراوح سعر الكيلو ما بين 80 إلي 110 جنيهًا.

- طبق صدور دجاج بالعظم وصل سعر الكيلو نحو 75 جنيهًا.

- دجاجة كاملة وزن يتراوح ما بين 1100 إلي 1200 جرام تراوح سعرها ما بين 75 جنيهًا، إلى 120 جنيهًا، حسب الشركة المصنعة.

- طبق دبابيس دجاج تراوح سعره ما بين 82 إلى 100 جنيه للكيلو .

- طبق أوراك تراوح ما بين 70 إلى 130 جنيهًا.

- كبدة دجاج وزن كيلو ما بين 80 إلى 100 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، ليتراوح سعر الواحد منها من 9 جنيهات، وحتى 13 جنيهًا، حسب الشركة وتكلفة النقل.

أسعار السمان اليوم

وجاء سعر جوز السمان في الأسواق المحلية ما بين 30 إلي 65 جنيهًا، حسب الشركة المصنعة.

أسعار البط اليوم

وتراوح سعر فرخ البط الفرنساوي عمر يوم، ما بين 2.25 إلي 2.5 جنيه، والمسكوفي ما بين 7 إلى 8 جنيهات، ومولار عمر يوم ما بين 7.5 إلي 8.5 جنيه، وسعر لحم البط نحو 42 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الرومي اليوم

فيما سجلت أسعار الديوك الرومي في سلاسل المحلات التجارية كالآتي:

- أوراك الديك الرومي الكيلو بـ 70 جنيهًا.

- رومي فليه سجل سعر الكيلو جرام 122 جنيهًا.

- كبد الديك الرومي نحو 68 جنيهًا.