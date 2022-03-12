أسعار الدواجن اليوم 12-3-2022 في مصر

أسعار اللحوم بمختلف مشتقاتها والعديد من السلع والمنتجات الأخرى، أمر يشغل بال الناس حاليا ويحظى باهتمامهم خاصة في ظل ارتفاع العديد من المنتجات خلال الأيام الماضية.

ويبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن، لذا تستعرض «الوطن» فيما يلي أسعارها، وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن البيضاء

وقال «عبدالعزيز»، إن أسعار الدواجن تشهد حالة من الاستقرار، إذ تراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 32 إلى 34 جنيهًا في المزرعة، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 36 إلى 37 جنيهًا، وبلغت أسعار الدواجن البلدي نحو 39 جنيهًا.

كما تراوح سعر كرتونة البيض اليوم في المزرعة ما بين 50 إلى 52 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 9 جنيه وتصل إلى 16.5 جنيه في بعض المزارع والشركات.

أسعار السمان اليوم

وسجل سعر السمان اليوم نحو 30 جنيها ويصل للمستهلك بقيمة 35 جنيه.

أسعار البط اليوم

وتراوحت أسعار البط اليوم بين 55 و60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الرومي اليوم

وسجل سعر الرومي نحو 50 جنيه ويصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

ووفقا لجولة أجرتها بوابة «الوطن» في الأسواق، فوصل سعر دبابيس الرومي لنحو 53 جنيهًا، وبلغ سعر الشيش طاووق لنحو 95 جنيها، كما وصل سعر فيليه الرومي وزن كيلو إلى 105 جنيهات، كما بلغ سعر أوراك الرومي الطازجة للكيلو الواحد 45 جنيهًا، وتراوح سعر طبق الأوراك بين 39 إلى 42 جنيها، كما وصل كيلو جرام من الدبابيس لنحو 45 جنيهًا، ووصل سعر الفرخة البيضاء المجمدة وزن كيلو إلى 42 جنيهًا، كما تراوح سعر الأجنحة بين 22 إلى 26 جنيهًا.