محافظ دمياط: طرح كميات من الأسماك والحلوى خلال رمضان بتخفيضات 30%

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنها أجرت جولة مفاجئة للأسواق والمحلات التجارية بكفر البطيخ ومدينة دمياط، لافتة إلى وجود مبادرة منتجات بأسعار مخفضة من تجار الجملة في دمياط بدافع وطني وأخلاقي.

تخفيض 30% على أسعار الأسماك في دمياط

وأوضحت «عوض»، في تصريحات تلفزيونية، أن العديد من التجار بدأوا التوافد على المحافظة للاشتراك في مبادرة تخفيض الأسعار ومنهم تجار الأسماك، لتقديم خصومات خاصة حتى نهاية شهر رمضان المقبل من 15إلى 30%، مؤكدة أن الدولة لديها القدرة على مواجهة الأزمة من خلال أجهزتها المعنية، وأن الدافع الوطني جعل التجار يقدمون التخفيضات للمستهلكين.

وأشارت «عوض» إلى أنها خلال الحملة المفاجئة تمكنت من ضبط مخبزين سياحيين يقدمان رغيف الخبز، بوزن أقل من المتعارف عليه بوزن، وصل إلى 70 جرامًا، وتحرر المحضر اللازم واتخذت ضدهما الإجراءات القانونية من خلال مديرية التموين.

11 معرض أهلا رمضان في مراكز وقرى دمياط

وأضافت «عوض»، أن هناك توجيهات حكومية بتكثيف الجولات الميدانية ومراقبة الأسعار، وجودة المنتجات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعدم التهاون مع أي محتكر لسلعة غذائية، أو مستغل للظروف الراهنة، والأزمات الاقتصادية العالمية، متابعة: «لدينا 11 معرض أهلا رمضان على مستوى المحافظة، وتتضمن منتجات الحلويات التي تشتهر بها المحافظة بتخفيضات تصل إلى 30% وخاصة للمنتجات الطازجة».

وأكدت محافظ دمياط، أنها ترحب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي يجرى من خلالها توزيع الكراتين الغذائية، بالتنسيق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالإضافة للاستعداد لموسم حصاد القمح المبكر هذا العام.