افتتاح معرض «أهلا رمضان» في دمياط غدا بتخفيضات تصل إلى 25٪

كثفت الغرفة التجارية بدمياط استعداداتها اليوم، لافتتاح معرض «أهلا رمضان»، غدا الثلاثاء، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وسيقام معرضين الأول بمدينة دمياط بإجمالى 15 باكية والآخر بمدينة دمياط الجديدة بعدد 50 باكية بتخفيضات تصل إلى 25٪.

غدا افتتاح معرض أهلا رمضان بدمياط

وقال أحمد أمين، أمين عام الغرفة التجارية بدمياط، إن المعرض يأتي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة للتخفيف عن كاهل أبناء محافظة دمياط، موضحا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بدمياط، عقد اجتماعًا مع العارضين المشاركين بمعرض «أهلا رمضان» واللجنة المشكلة من أعضاء مجلس الإدارة لوضع آليات المعرض، وذلك لبحث الاستعدادات النهائية لافتتاحه غدا الثلاثاء 15 مارس.

ومن جانبه شدد محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة بدمياط، على العارضين بضرورة توفير كميات كبيرة وكافية من السلع الغذائية المختلفة التي يستهلكها المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بجودة عالية وأسعار مخفضة بشكل يلمسه المواطن، موجهًا بحسن استقبال المواطنين والتيسير عليهم داخل المعرض، وتوفير كافة الامكانات اللازمة لتحقيق المعرض لأهدافه، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.

تخفيضات تصل إلى 25 ٪

وأكد «الزيني»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الغرفة ستقيم معرضي «أهلا رمضان»، الأول بشارع الجلاء بوسط مدينة دمياط بالشارع التجاري بعدد 15 باكية والآخر بمدينة دمياط الجديدة بموقع موقف السيارات القديم الملاصق بسور الحديقة المركزية بالقرب من شارع الكفراوي بعدد 50 باكية والتخفيضات ضخمة وتبدأ من 10٪ إلى 25 ٪.