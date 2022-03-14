تصدير 25314 طن بضائع عامة خلال 24 ساعة عبر ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الاثنين، أن الميناء تعامل مع 27 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25314 طنًا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38716 طنًا.

الميناء يتعامل مع 27 سفينة

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25314 طنًا، شملت «8150 أطنان فوسفات و12100 طن يوريا و7000 طن كسب صويا»، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة نحو 38716 طنًا، شملت: «7972 طن قمح و7358 طن خشب زان و6760 طن فول و2626 طن أبلاكاش و14000 طن سيلاج».

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر بميناء دمياط من الحاويات 1666 حاوية مكافئة شملت خضراوات «فاصوليا وفلفل وبطاطا وبطاطس وبسلة وبامية وخضار مجمد مشكل»، وحاصلات زراعية «فول وفول سوداني وثوم وينسون وكتان وسمسم وبنجر وبصل وبرسيم»، و فواكه «بلح وبرتقال وفراولة»، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والسعودية وهولندا وبلجيكا وهونج كونج وسلوفينيا والصين وألمانيا ونيجيريا وإيطاليا وسنغافورة وسريلانكا وإنجلترا وأمريكا وكرواتيا والهند ومالطا وباكستان.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 70 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1814 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 119096 طنا.

كما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 96737 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2646 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والمنيا، وقطار آخر بعد أن فرغ 50 حاوية 20 قدمًا قادم من بني سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4406 شاحنات.