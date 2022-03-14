فتح بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد بعد تحسن الأحوال الجوية في دمياط

أعادت الأجهزة المختصة، فتح بوغاز عزبة البرج بمحافظة دمياط، اليوم الاثنين، أمام حركة الصيد بعد تحسن الأحوال الجوية وعودة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى المعدلات الطبيعية، التي تسمح بدخول وخروج مراكب الصيد من والي البوغاز بشكل آمن.

وأكد حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج، أنه تمت إعادة فتح البوغاز صباح اليوم، بعد تحسن حالة الطقس، على الرغم أن نوة الحسوم، لم تنته بعد، إذ بدأت المراكب في الخروج للصيد والدخول إلى البوغاز.

وأشار رئيس جمعية الصيادين، إلى انتهاء نوة الحسوم ليلة 17 مارس لتتحسن حالة الجو، إذ أن تعد من أصعب النوات وبانتهائها يعود البحر لحالته الطبيعية، موضحًا أنه يتبقى نوتا الشمس الكبيرة والعجوزة ورياحهما شرقية، ثم تتبعهما نوة شم النسيم ليبدأ فصل الربيع.

غلق بوغاز عزبة البرج لمدة 5 أيام

وشهدت محافظة دمياط حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار والرياح والعواصف الشديدة؛ مما تسبب في غلق بوغاز الصيد بمدينة عزبة البرج لمدة 5 أيام، وتوقف حركة الملاحة بميناء دمياط لنحو 11 ساعة قبل أن يتحسن الطقس.

أمطار غزيرة شهدتها دمياط

وتعرضت مدن المحافظة، إلى سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة بالإضافة إلى تأثر حركة الصيد، بسبب سرعة الرياح التي وصلت إلى 40 عقدة في الساعة، وارتفاع الموج إلى 4 أمتار.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أعلنت عن رفع درجة الاستعداد ‏للتعامل الفوري مع الأمطار أو أي حوادث نتيجة الطقس السيئ، وتشكلت غرف عمليات رئيسية وفرعية؛ لمتابعة تأثير الأمطار.

وتستمر غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، في حالة انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء أو سوء في الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية؛ للتأكد من جاهزية كافة القطاعات.

كما تم التنسيق مع إدارة المرور وهيئة الطرق؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة في حالة انتشار الأتربة على الطرق الرئيسية، واتخاذ قرارات غلق بعض الطرق في حالة انعدام الرؤية؛ حفاظا على حياة وسلامة المواطنين وسائقي المركبات.