أزمات الوسط الفني في 24 ساعة.. اعتذار وعملية وهجوم

أزمات عديدة شهدها الوسط الفني، خلال الساعات القليلة الماضية، وبالأخص عدد من المطربين ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الأحداث.

اعتذار هيفاء وهبي عن حفلها في باريس

فاجأت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها في باريس باعتذارها المفاجئ المقرر عن حفلها المقرر إقامته في 19 مارس الحالي بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، حيث نشرت هيفاء بيانا عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر قالت فيه: ‏تعتذر النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي لأسبابٍ خارجة عن إرادتها وإرادة المنظّمين عن عدم تمكّنها من إحياء الحفلة الّتي كانت مُقرّرة بتاريخ 19 مارس 2022 في باريس أوتيل بولاية لاس فيجاس الأميركيّة، على أمل اللقاء بجمهورها في مناسبات لاحقة.

عملية علي الألفي

كما فاجئ المطرب علي الالفي جمهوره بأجرائه عمليه جراحية لم يعلن عنها اي تفاصيل حتي الان،ولكنه اكتفي لنشر صورته علي السرير بالمستشفى وعلق قائلا:الحمد لله رب العالمين، إمبارح عملت عملية جراحية في بورسعيد، وخلصت من مشكلة كانت مزمنة بقالها وقت طويل.

وعلق مازحًا : «الحمد لله لسه قاعدين لكم نرازي عالهامش.. الشبه بيني وبين أبويا بدأ يبقي مرعب للعيلة».

لتنهال عليه تعليقات الجمهور والتمنيات له بالشفاء العاجل والعوده مره اخري لحفلاته والوقوف علي المسرح.

هجوم الشعب الفلسطيني علي أصالة

هاجم الشعبي الفلسطيني الفنانه أصالة بعد ان ضغطت زر اعجاب علي تغريدة تهاجم فيها فلسطين والشعب الفلسطيني كان نصها: «رحت فيها يا بوتين.. مدام الفلسطينيين واقفين معاك.. ما وقف الفلسطينيون مع دولة إلا ضيعوها».

لتلقي أصالة سيل من الانتقادات عليها لترد سريعا عبر تغريدة بموقع التدوينات القصيره تويتر قائلة: «مرّات بعمل لايك سريع من غير ما أعرف المحتوى وأكيد مو تبرير بس مرّه تانيه بنتبه».