على أنغام «لو كنت».. هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها الـ50

احتفلت الفنانة هيفاء وهبي بعيد ميلادها الـ50، بحضور عدد كبير من أصدقائها، وشاركت جمهورها بالعديد من الصور والفيديوهات أثناء احتفالها به، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، كما استعرضت الهدايا والورود والرسائل التي تلقتها من جمهورها وأصدقائها.

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها الـ50

وظهرت هيفاء وهبي خلال احتفالها بعيد ميلادها وهي ترقص على أنغام أغنيتها «لو كنت»، بالإضافة إلى أغنية «البنت القوية» لوائل كفوري، كما شاركت جمهورها العديد من مقاطع الفيديو أثناء تقطيع تورتة عيد ميلادها، وذلك عبر خاصية الـ«ستوري».

وحرصت «وهبي» على تقديم الشكر لجمهورها وأصدقائها بعد معايدتها، إذ نشرت عددا من الصور بإطلالة عيد ميلادها والتي ظهرت فيها بفستان قصير مكشوف، وعلقت عليها قائلة: «شكرا لكم جميعا على أمنيات عيد ميلادي، أنا شاكرة جدا ومتأثرة من كل هذه المباركات من هذه العائلة الرائعة والأصدقاء».

البداية الفنية للفنانة هيفاء وهبي

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي، ولدت 10 مارس عام 1972، وبدأت حياتها الفنية كعارضة أزياء وموديل إعلانات وكليبات غنائية، وحصلت على لقب ملكة جمال لبنان عام 1992.

عُرفت «وهبي» بأنها فنانة شاملة أجادت الغناء والاستعراض والتمثيل، وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية عام 2001، وتوالت بعدها أغانيها وحفلاتها الغنائية، كما دخلت مجال التمثيل من خلال مشاركتها كضيف شرف في فيلم «بحر النجوم» عام 2008، وقدمت بعده عددا من الأعمال السينمائية والدرامية، كان آخرها بطولة مسلسل «أسود فاتح» الذي عرض عام 2022.

وحققت نجاحا كبيرا خلال الشهور الماضية، بعد طرح كليب أغنية «لو كنت» برفقة الفنان أكرم حسني، التي حصدت أكثر من 56 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب» وتفاعل معها الكثير من الجمهور.