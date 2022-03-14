التفاصيل الكاملة لإلغاء حفل هيفاء وهبي في الولايات المتحدة

قبل ساعات من إقامة حفلها الغنائي بالولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، إلغاء الحفل الذي كان من المقرر أن يقام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، لأسباب خاصة بالمنظمين.

هيفاء وهبي: أسباب خارجة عن إرادتي سبب إلغاء الحفل

وكتبت هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع الغريدات القصيرة «تويتر»: «لأسباب خارجة عن إرادتي، وإرادة المنظمين لن أتمكن من إحياء الحفلة الّتي كانت مقررة بتاريخ 19 مارس، في ولاية لاس فيجاس الأمريكية».

هيفاء وهبي، كانت قد نشرت مؤخرًا فيديو وصور لها، رفقة مدير أعمالها خالد تهامي، وفرقتها الموسيقية، وهم يحتفلون رفقتها بعيد ميلادها بشكل مفاجئ، بعد اتفاق الفرقة والموسيقيين على الاحتفال سويًا، حيث ارتدت هيفاء في الحفل فستانًا قصيرًا يصل أعلى الركبة، وذات أكمام مكشوفة باللون البينك الفاتح، وحمل فستان هيفاء وهبي في عيد ميلادها، توقيع دار الأزياء Oscar de la renta، وبلغ سعر التصميم 4690 دولارا أمريكيا، أي ما يقرب من 72 ألف جنيه مصري.

هيفاء وهبي تستعد لطرح أغنية جديدة عبر يوتيوب

المطربة هيفاء وهبى، كانت قد أعلنت مؤخرًا عن طرحها لأغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم «بس بس»، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناتها على اليوتيوب، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو الحضري.

هيفاء وهبي، كانت قد تحدثت مؤخرًا مع التلفزيون المصري وكشفت عن حبها الشديد تجاه مصر قائلة: «أحب مصر وهي وقفت معنا وقدمت لنا دعمًا غذائيًا وطائرات طبية للتعامل مع الحريق، وفتحت أبواب المطار على مصراعيه ولبنان كلها في مصر، كل البلدان أحترمها وأزورها لكن مصر أشعر بأنها بلدي، حفظها الله لشعبها».